Ла Лига уведомила «Барсу», что та пока не может регистровать новичков. Клубу придется активировать 4-й рычаг, уменьшать зарплаты и продавать игроков

уведомила «Барселону», что она еще не отвечает требованиям для регистрации новичков.

Представители лиги сообщили клубу, что его нынешнее финансовое положение не позволяет заявить футболистов, присоединившихся к команде в это трансферное окно, – Роберта Левандовского, , Жюля Кунде, Рафинью Диаса и , а также игроков, подписавших новые контракты, – и .

Чтобы получить разрешение на регистрацию новичков, «Барсе» нужно будет активировать четвертый экономический рычаг – продать 25% акций фирмы Barça Studios.

Клуб также должен будет сократить зарплатную ведомость, в данный момент превышающую допустимый лимит, и продать кого-нибудь из своих игроков.