Ла Лига уведомила «Барсу», что та пока не может регистровать новичков. Клубу придется активировать 4-й рычаг, уменьшать зарплаты и продавать игроков

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Ла Лига уведомила «Барселону», что она еще не отвечает требованиям для регистрации новичков.

Представители лиги сообщили клубу, что его нынешнее финансовое положение не позволяет заявить футболистов, присоединившихся к команде в это трансферное окно, – Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Жюля Кунде, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена, а также игроков, подписавших новые контракты, – Усмана Дембеле и Серджи Роберто

Чтобы получить разрешение на регистрацию новичков, «Барсе» нужно будет активировать четвертый экономический рычаг – продать 25% акций фирмы Barça Studios.

Клуб также должен будет сократить зарплатную ведомость, в данный момент превышающую допустимый лимит, и продать кого-нибудь из своих игроков. 

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