Олимпийский чемпион в гребле Дьяченко обратился в Мосгорсуд, чтобы его дисквалификацию за допинг признали недействительной в России

Олимпийский чемпион Лондона-2012 в гребле Александр Дьяченко обратился в Мосгорсуд, чтобы его дисквалификацию за допинг признали недействительной в России.

4-летнюю дисквалификацию Дьяченко получил в этом году. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA), и гребца признали виновным за использование в 2014 году анаболических стероидов.

– Я обратился с иском в Мосгорсуд об отмене дисквалификации на территории России. Суд рассмотрит мое заявление в конце августа. Решение CAS политизировано. Вообще сейчас российский спорт давят на всех площадках, что очень обидно.

– Не было возможности оспорить решение CAS в Федеральном суде Швейцарии?

– Насколько я знаю, Федеральный суд Швейцарии не вправе отменить решение CAS. Он может лишь заставить CAS пересмотреть дело. Но CAS провел саму процедуру правильно с юридической точки зрения, – заявил Дьяченко.

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