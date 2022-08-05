«Барса» должна Пике 52 млн евро в сезоне-2022/23 – это зарплата и отложенные платежи. Жерара просят отказаться от части суммы

Высокая зарплата не дает «Барселоне» зарегистрировать новичков.

Источники Diari ARA в руководстве «Барселоны» сообщили, что в сезоне-2022/23 клуб должен выплатить защитнику 52 млн евро. В эту сумму входит зарплата испанца до налогов, отложенные в связи с пандемией коронавируса платежи, а также часть зарплаты, которую Пике согласился получить позже, чтобы помочь «Барсе» с регистрацией Мемфиса Депая и Эрика Гарсии прошлым летом. Тогда Жерар согласился на отстрочку более 70% причитающихся ему платежей.

На этой неделе состоялась встреча президента «Барселоны» и спортивного руководства клуба с Пике и его представителем Артуро Каналесом. Стороне игрока дали понять, что сумма в 52 млн евро невозможна для нынешней зарплатной ведомости «Барселоны», поэтому необходимо изменить порядок выплат.

Пике очень хочет остаться в «Барселоне», несмотря на большую конкуренцию в команде за место в центре обороны. Поэтому руководство каталонского клуба призвало Жерара согласиться на сокращение зарплаты.

Источники в «Барселоне» сообщают, что Жерар оправился от травм, которые беспокоили его с конца прошлого года, но в команде все же сомневаются, что игрок сможет поддерживать высокую форму в ритме, при котором команда проводит два матча в неделю. «Кроме того, у него очень много конкурентов», – сказали источники.

Ситуация Пике сейчас похожа на положение Френки де Йонга в «Барселоне» – его зарплата не соответствует роли, которая отводится игроку в команде. Поэтому Пике и де Йонгу придется пойти на уступки, если они хотят остаться в клубе.

Ранее стало известно, что активация третьего экономического рычага не позволит «Барселоне» зарегистрировать Франка Кессиэ, Андреаса Кристенсена, Роберта Левандовского, Рафинью Диаса и Жюля Кунде, перешедших в клуб из других команд, Усмана Дембеле и Серджи Роберто, подписавших новые контракты с «Барсой», и Гави с Рональдом Араухо, продливших действующие соглашения.

Каталонскому клубу нужно с 560 до 400 млн евро снизить ведомость зарплат.