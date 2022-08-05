«Барса» должна Пике 52 млн евро в сезоне-2022/23 – это зарплата и отложенные платежи. Жерара просят отказаться от части суммы

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Жоан Лапорта кризис Френки де Йонг деньги Футбол

Высокая зарплата Жерара Пике не дает «Барселоне» зарегистрировать новичков.

Источники Diari ARA в руководстве «Барселоны» сообщили, что в сезоне-2022/23 клуб должен выплатить защитнику 52 млн евро. В эту сумму входит зарплата испанца до налогов, отложенные в связи с пандемией коронавируса платежи, а также часть зарплаты, которую Пике согласился получить позже, чтобы помочь «Барсе» с регистрацией Мемфиса Депая и Эрика Гарсии прошлым летом. Тогда Жерар согласился на отстрочку более 70% причитающихся ему платежей.

На этой неделе состоялась встреча президента «Барселоны» Жоана Лапорты и спортивного руководства клуба с Пике и его представителем Артуро Каналесом. Стороне игрока дали понять, что сумма в 52 млн евро невозможна для нынешней зарплатной ведомости «Барселоны», поэтому необходимо изменить порядок выплат.

Пике очень хочет остаться в «Барселоне», несмотря на большую конкуренцию в команде за место в центре обороны. Поэтому руководство каталонского клуба призвало Жерара согласиться на сокращение зарплаты.

Источники в «Барселоне» сообщают, что Жерар оправился от травм, которые беспокоили его с конца прошлого года, но в команде все же сомневаются, что игрок сможет поддерживать высокую форму в ритме, при котором команда проводит два матча в неделю. «Кроме того, у него очень много конкурентов», – сказали источники.

Ситуация Пике сейчас похожа на положение Френки де Йонга в «Барселоне» – его зарплата не соответствует роли, которая отводится игроку в команде. Поэтому Пике и де Йонгу придется пойти на уступки, если они хотят остаться в клубе.

Ранее стало известно, что активация третьего экономического рычага не позволит «Барселоне» зарегистрировать Франка Кессиэ, Андреаса Кристенсена, Роберта Левандовского, Рафинью Диаса и Жюля Кунде, перешедших в клуб из других команд, Усмана Дембеле и Серджи Роберто, подписавших новые контракты с «Барсой», и Гави с Рональдом Араухо, продливших действующие соглашения.

Каталонскому клубу нужно с 560 до 400 млн евро снизить ведомость зарплат.

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