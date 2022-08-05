Плющенко о том, кого из исторических личностей взял бы в футбольную команду: «Путина. И больше никого не надо»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что взял бы Владимира Путина в футбольную команду.

Ранее бывший фигурист сыграл матч за медийный клуб «БроукБойз».

– Кого бы из исторических личностей взяли к себе в команду?

– А настоящего можно?

– Давайте.

– Путина.

– Нападающим, вратарем, защитником?

– Просто одного человека. И больше никого не надо, – ответил Плющенко.

«Зрители пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию». Плющенко получил 50 млн на шоу от президентского фонда – вот как это вышло