Плющенко о том, кого из исторических личностей взял бы в футбольную команду: «Путина. И больше никого не надо»

Теги Евгений Плющенко сборная России Владимир Путин Медиалига Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что взял бы Владимира Путина в футбольную команду.

Ранее бывший фигурист сыграл матч за медийный клуб «БроукБойз».

– Кого бы из исторических личностей взяли к себе в команду?

– А настоящего можно?

– Давайте.

– Путина.

– Нападающим, вратарем, защитником?

– Просто одного человека. И больше никого не надо, – ответил Плющенко.

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