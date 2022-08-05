Плющенко о том, кого из исторических личностей взял бы в футбольную команду: «Путина. И больше никого не надо»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что взял бы Владимира Путина в футбольную команду.
Ранее бывший фигурист сыграл матч за медийный клуб «БроукБойз».
– Кого бы из исторических личностей взяли к себе в команду?
– А настоящего можно?
– Давайте.
– Путина.
– Нападающим, вратарем, защитником?
– Просто одного человека. И больше никого не надо, – ответил Плющенко.
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