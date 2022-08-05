«Барселона» может подписать Менье после срыва трансфера Аспиликуэты. Каталонцы не хотят много платить

ищет альтернативу .

Защитник «Челси», которым интересовался каталонский клуб, продлил контракт с лондонцами до 2024 года. Теперь «Барса» может пригласить на позицию правого защитника игрока дортмундской .

«Барселона» связывалась с немецким клубом еще зимой, сделав запрос по аренде игрока с обязательным выкупом, но «Боруссия» ответила отказом.

Судьба трансфера в это трансферное окно будет зависеть от стоимости защитника. «Барса» не хочет платить слишком много.

Если «блауграна» подпишет Менье, то команду может покинуть . Изначально «Барса» планировала продать американского футболиста после трансфера Аспиликуэты.

В 17 матчах прошлого сезона Бундеслиги Менье забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.