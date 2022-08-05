«Барселона» может подписать Менье после срыва трансфера Аспиликуэты. Каталонцы не хотят много платить

«Барселона» ищет альтернативу Сесару Аспиликуэте.
Защитник «Челси», которым интересовался каталонский клуб, продлил контракт с лондонцами до 2024 года. Теперь «Барса» может пригласить на позицию правого защитника игрока дортмундской «Боруссии» Тома Менье.
«Барселона» связывалась с немецким клубом еще зимой, сделав запрос по аренде игрока с обязательным выкупом, но «Боруссия» ответила отказом.
Судьба трансфера в это трансферное окно будет зависеть от стоимости защитника. «Барса» не хочет платить слишком много.
Если «блауграна» подпишет Менье, то команду может покинуть Серджиньо Дест. Изначально «Барса» планировала продать американского футболиста после трансфера Аспиликуэты.
В 17 матчах прошлого сезона Бундеслиги Менье забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.