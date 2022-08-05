Мане забил в дебютном матче за «Баварию» в Бундеслиге. Ранее он забивал в Суперкубке

Вингер Садьо Мане отметился голом в первом матче за «Баварию» в Бундеслиге.

Сенегалец на 29-й минуте игры за 1-го тура чемпионата поразил ворота . Йозуа Киммих с центра поля вырезал пас на , который принял мяч слева и аккуратно закинул на голову Мане, Садьо замкнул в угол.

30 июля Мане забил в дебютном официальном матче за «Баварию» – против «Лейпцига» (5:3) в Суперкубке. А до этого у него был гол в товарищеском матче против «Ди Си Юнайтед».

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля». В прошлом сезоне он провел 34 матча в АПЛ и забил 16 голов. Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Айнтрахт» – .

«Да кто, #####, такой этот Мане? Мы хорошо играли с «Баварией» даже тогда, когда был Левандовски». Президент «Айнтрахта» о матче 1-го тура