У Мане самая большая зарплата в «Баварии» – 22 млн евро до налогов. 11 игроков получают 10+ млн

Садьо Мане стал самым высокооплачиваемым игроком «Баварии».
Новичок мюнхенского клуба зарабатывает 22 млн евро в год до уплаты налогов, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.
Следом за ним в зарплатной ведомости идут следующие футболисты:
Мануэль Нойер – 21 млн евро в год;
Томас Мюллер – 20,5 млн евро в год;
Кингсли Коман и Лерой Сане – по 20 млн евро в год;
Йозуа Киммих – 19,5 млн евро в год;
Серж Гнабри – 19 млн евро в год;
Леон Горетцка – 17 млн евро в год;
Маттейс де Лигт, Люка Эрнандес, Дайо Упамекано – по 16 млн евро в год;
Марсель Забитцер и Альфонсо Дэвис – по 9 млн евро в год;
Нуссаир Мазрауи, Райан Гравенберх и Бенжамен Павар – по 8 млн евро в год;
Джамал Мусиала, Танги Ньянзу и Эрик-Максим Шупо-Мотинг – по 5 млн евро в год;
Матис Тель и Буна Сарр – по 4 млн евро в год;
Пауль Ваннер и Йосип Станишич – по 2 млн евро в год;
Габриэль Видович – 1 млн евро в год.