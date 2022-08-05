У Мане самая большая зарплата в «Баварии» – 22 млн евро до налогов. 11 игроков получают 10+ млн

стал самым высокооплачиваемым игроком «Баварии».

Новичок мюнхенского клуба зарабатывает 22 млн евро в год до уплаты налогов, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Следом за ним в зарплатной ведомости идут следующие футболисты:

– 21 млн евро в год;

– 20,5 млн евро в год;

Кингсли Коман и – по 20 млн евро в год;

– 19,5 млн евро в год;

Серж Гнабри – 19 млн евро в год;

Леон Горетцка – 17 млн евро в год;

Маттейс де Лигт, Люка Эрнандес, Дайо Упамекано – по 16 млн евро в год;

Марсель Забитцер и Альфонсо Дэвис – по 9 млн евро в год;

Нуссаир Мазрауи, Райан Гравенберх и Бенжамен Павар – по 8 млн евро в год;

Джамал Мусиала, Танги Ньянзу и Эрик-Максим Шупо-Мотинг – по 5 млн евро в год;

Матис Тель и Буна Сарр – по 4 млн евро в год;

Пауль Ваннер и Йосип Станишич – по 2 млн евро в год;

Габриэль Видович – 1 млн евро в год.