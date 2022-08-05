На ставках на желтую карточку Джаки в 2021-м могла заработать албанская мафия. Следователи не исключают сговор

Продолжается расследование по подозрительной желтой карточке хавбека .

В декабре 2021 года в матче против «Лидса» Джака заработал предупреждение на 86-й минуте за затяжку времени. Он 20 секунд стоял с мячом на своей половине поля, хотя «Арсенал» побеждал 4:1 и контролировал игру.

Футбольная ассоциация Англии (FA) запустила расследование. Выяснилось, что на желтую карточку Джаки в последние десять минут матча были крупные ставки – более 60 тысяч евро. Через полгода дело передали агентству по борьбе с преступностью.

Следователи выяснили и другие детали. На желтую карточку делали крупные ставки в криптовалюте, в основном в Албании. Изучается информация и о том, что на карточке хорошо заработал шведско-албанский форвард Албан Юсуфи, забаненный в 2017-м на пять лет за договорные матчи.

Отмечается, что расследуется возможный преступный сговор с участием албанской мафии. О роли Джаки в этой истории пока нет никакой доступной информации.

Футболист родился в Базеле и выступает за сборную Швейцарии, но он гордится своими албанскими корнями.