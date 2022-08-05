ЦСКА подал в суд на Евролигу за исключение из числа участников сезона-22/23 (Gazzetta.gr)

Московский ЦСКА подал в суд на Евролигу за исключение из числа участников предстоящего сезона.

Об этом сообщает греческое издание Gazzetta.gr.

Вердикт ожидается через несколько дней в люксембургском суде.

ЦСКА входит в число 11 клубов-акционеров Евролиги с гарантированными контрактами на участие в турнире.

Российские клубы и Еврокубка, включая ЦСКА, были отстранены от участия в концовке сезона-21/22 в марте из-за ситуации в Украине. В межсезонье-2022 руководство турнира приняло решение продлить дисквалификацию на новый розыгрыш.

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