ЦСКА подал в суд на Евролигу за исключение из числа участников сезона-22/23 (Gazzetta.gr)

Московский ЦСКА подал в суд на Евролигу за исключение из числа участников предстоящего сезона.
Об этом сообщает греческое издание Gazzetta.gr.
Вердикт ожидается через несколько дней в люксембургском суде.
ЦСКА входит в число 11 клубов-акционеров Евролиги с гарантированными контрактами на участие в турнире.
Российские клубы Евролиги и Еврокубка, включая ЦСКА, были отстранены от участия в концовке сезона-21/22 в марте из-за ситуации в Украине. В межсезонье-2022 руководство турнира приняло решение продлить дисквалификацию на новый розыгрыш.
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