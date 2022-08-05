«Челси» купил Кукурелью у «Брайтона» за 55+7 млн фунтов. Контракт – на 6 лет

Защитник Марк Кукурелья перешел в «Челси» из .

Лондонский клуб сообщил, что левый защитник подписал контракт сроком на шесть лет. Сообщалось, что заплатит за игрока 55+7 млн фунтов.

«Я действительно счастлив. Переход в один из лучших клубов мира – огромная возможность для меня. Я буду усердно работать, чтобы чувствовать себя здесь счастливым и помогать команде», – сказал Кукурелья.

Фото: chelseafc.com

В минувшем сезоне воспитанник «Барселоны» сыграл 38 матчей за «чаек» во всех турнирах и забил 1 гол.

Статистику 24-летнего игрока можно изучить здесь.