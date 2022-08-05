Бентеке перешел из «Кристал Пэлас» в «Ди Си Юнайтед» Руни. Экс-форвард «Ливерпуля» подписал контракт по схеме «2,5+1»

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Нападающий Кристиан Бентеке продолжит карьеру в МЛС

«Ди Си Юнайтед» объявил о переходе 31-летнего форварда из «Кристал Пэлас». Бельгиец подписал контракт на 2,5 года. У клуба будет опция продления соглашения еще на один сезон. 

«Кристиан – топ-игрок, который долгое время играл на самом высоком уровне. Его опыт и способность забивать голы и помогать команде будут бесценны. Подписать его – потрясающе для команды и для меня. Он будет иметь огромное значение», – сказал главный тренер американской команды Уэйн Руни.

Бентеке перешел в «Кристал Пэлас» из «Ливерпуля» в 2016 году. В составе «орлов» он провел 162 матча в АПЛ и забил 35 голов. Подробная статистика игрока – здесь

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