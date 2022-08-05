Бентеке перешел из «Кристал Пэлас» в «Ди Си Юнайтед» Руни. Экс-форвард «Ливерпуля» подписал контракт по схеме «2,5+1»

Нападающий Кристиан Бентеке продолжит карьеру в .

«Ди Си Юнайтед» объявил о переходе 31-летнего форварда из . Бельгиец подписал контракт на 2,5 года. У клуба будет опция продления соглашения еще на один сезон.

«Кристиан – топ-игрок, который долгое время играл на самом высоком уровне. Его опыт и способность забивать голы и помогать команде будут бесценны. Подписать его – потрясающе для команды и для меня. Он будет иметь огромное значение», – сказал главный тренер американской команды .

Бентеке перешел в «Кристал Пэлас» из в 2016 году. В составе «орлов» он провел 162 матча в и забил 35 голов. Подробная статистика игрока – здесь.