Ванда Нара разводится с Икарди

Форвард «ПСЖ» разводится с женой.
Речь идет про Мауро Икарди. На днях в сети появилось аудиосообщение, которое жена футболиста, Ванда Нара, отправила прислуге.
«Что ж, Кармен, я приехала в Аргентину, потому что развожусь с Мауро. Я это организовываю. Останусь тут еще на несколько дней.
Готовлюсь к разводу, потому что я больше не могу. Я попросила о разводе», – сказал, предположительно, Ванда в сообщении.
Ведущая передачи Los Ángeles de la mañana, где прокрутили это сообщение, заявила о его подлинности.
Напомним, прошлой осенью пара уже собиралась расставаться на фоне информации об измене Икарди, но потом они помирились.