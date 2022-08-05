Ванда Нара разводится с Икарди

Форвард разводится с женой.

Речь идет про . На днях в сети появилось аудиосообщение, которое жена футболиста, , отправила прислуге.

«Что ж, Кармен, я приехала в Аргентину, потому что развожусь с Мауро. Я это организовываю. Останусь тут еще на несколько дней.

Готовлюсь к разводу, потому что я больше не могу. Я попросила о разводе», – сказал, предположительно, Ванда в сообщении.

Ведущая передачи Los Ángeles de la mañana, где прокрутили это сообщение, заявила о его подлинности.

Напомним, прошлой осенью пара уже собиралась расставаться на фоне информации об измене Икарди, но потом они помирились.