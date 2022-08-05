«Ювентус» хочет арендовать Депая, Мемфис готов на переход. «Барса» намерена продать форварда

готов покинуть «Барселону».

В услугах 28-летнего нападающего заинтересован , но осуществить этот трансфер будет довольно сложно. Каталонцы хотят либо продать игрока, либо отдать его в аренду с обязательным выкупом. Итальянцы намерены арендовать форварда.

С нидерландским футболистом также связывались клубы АПЛ – «Челси», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Однако для первых Депай не является приоритетным вариантом, а от перехода в другие клубы отказался сам футболист.

В 28 матчах прошлого сезона Ла Лиги Депай забил 12 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.