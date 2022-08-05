«Ювентус» хочет арендовать Депая, Мемфис готов на переход. «Барса» намерена продать форварда

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Мемфис Депай готов покинуть «Барселону». 

В услугах 28-летнего нападающего заинтересован «Ювентус», но осуществить этот трансфер будет довольно сложно. Каталонцы хотят либо продать игрока, либо отдать его в аренду с обязательным выкупом. Итальянцы намерены арендовать форварда. 

С нидерландским футболистом также связывались клубы АПЛ – «Челси», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Однако для первых Депай не является приоритетным вариантом, а от перехода в другие клубы отказался сам футболист. 

В 28 матчах прошлого сезона Ла Лиги Депай забил 12 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь

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