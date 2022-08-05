Роднина о словах Винер про СССР: «Мне хочется смотреть вперед, в отличие от нее. Я не понимаю, что такого замечательного было в Советском Союзе»

Теги художественная гимнастика Ирина Роднина Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова Ирины Винер о временах СССР.

«Почему мы не можем вернуть все это, как в СССР? Уже три года поручения президента обсуждают. Это что такое, что за саботаж?» – ранее заявила Винер, говоря о важности законодательных изменений в сфере российского спорта.

«Знаете, мне все-таки хочется вперед смотреть, в отличие от Ирины Александровны Винер. Тем более сейчас все поменялось. Я не понимаю, что такого замечательного было в Советском Союзе.

Я всего на год моложе Ирины Александровны, но я не хочу оглядываться назад, я хочу идти вперед и создавать такие условия, которые были бы людям интересны сегодня и завтра, а не вчера», – сказала Роднина.

Винер о необходимости изменений в законодательстве в области спорта: «Почему мы не можем вернуть все это, как в СССР? Уже три года поручения президента обсуждают»

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