Лавров о приговоре Грайнер: «Готовы обсуждать обмен заключенными, но в рамках канала, который согласован президентами Путиным и Байденом»

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, госсекретарь США Энтони Блинкен не проявлял заинтересованности в контакте для обсуждения возможного обмена заключенными во время мероприятий АСЕАН в Камбодже.

«Мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссии, я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить, пуговицы все на месте», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Камбоджу.

Так Лавров прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Блинкен может обсудить с Лавровым тему обмена, если представится возможность «ухватить его за пуговицу».

Лавров отметил, что для обсуждения обмена заключенными есть специальный канал, согласованный президентами двух стран.

«Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии, делать громогласные заявления, что они сейчас собираются принять такие-то шаги, это их дело, а даже, я бы сказал, их проблема, потому что договоренности о спокойной, профессиональной работе американцы зачастую не выдерживают.

Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами Путиным и Байденом», – заявил Лавров.

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

В четверг Химкинский суд приговорил Бриттни к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей.

Администрация президента США Джо Байдена ранее предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России. Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США