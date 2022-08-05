УЕФА за кричалки фанатов про Путина наказал «Фенербахче» штрафом в 50 тысяч евро и частичным закрытием трибун на один матч в еврокубках

УЕФА наказал «Фенербахче» за поведение фанатов во время матча с киевским «Динамо».
Во время игры 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:2) болельщики турецкой команды скандировали имя Владимира Путина и бросали на поле посторонние предметы.
Союз оштрафовал «Фенербахче» на 50 000 евро, а также постановил закрыть сектор, вмещающий как минимум 5000 болельщиков, на следующем матче еврокубков.
После вылета из Лиги чемпионов турецкая команда выступает в квалификации Лиги Европы. Она обыграла «Словацко» в домашнем матче 3-го отборочного раунда (3:0).