УЕФА за кричалки фанатов про Путина наказал «Фенербахче» штрафом в 50 тысяч евро и частичным закрытием трибун на один матч в еврокубках

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УЕФА наказал «Фенербахче» за поведение фанатов во время матча с киевским «Динамо»

Во время игры 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:2) болельщики турецкой команды скандировали имя Владимира Путина и бросали на поле посторонние предметы. 

Союз оштрафовал «Фенербахче» на 50 000 евро, а также постановил закрыть сектор, вмещающий как минимум 5000 болельщиков, на следующем матче еврокубков. 

После вылета из Лиги чемпионов турецкая команда выступает в квалификации Лиги Европы. Она обыграла «Словацко» в домашнем матче 3-го отборочного раунда (3:0).

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