Алонсо близок к переходу в «Барселону» из «Челси». Не хватает лишь разрешения Тухеля

Защитник Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону» из «Челси».
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что после покупки Марка Кукурельи трансфер Алонсо из «Челси» в «Барсу» близок к осуществлению. Переговоры между клубами о переходе 31-летнего игрока идут хорошо.
Стороны уверены, что сделка будет закрыта. Сейчас клубы и игрок ждут разрешения Томаса Тухеля на продажу Алонсо.
Условия личного контракта Маркос и «Барселона» согласовали еще несколько месяцев назад.
Алонсо выступает за «Челси» с августа 2016 года. Статистику левого защитника можно изучить здесь.