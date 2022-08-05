Алонсо близок к переходу в «Барселону» из «Челси». Не хватает лишь разрешения Тухеля

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Защитник Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону» из «Челси».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что после покупки Марка Кукурельи трансфер Алонсо из «Челси» в «Барсу» близок к осуществлению. Переговоры между клубами о переходе 31-летнего игрока идут хорошо.

Стороны уверены, что сделка будет закрыта. Сейчас клубы и игрок ждут разрешения Томаса Тухеля на продажу Алонсо.

Условия личного контракта Маркос и «Барселона» согласовали еще несколько месяцев назад.

Алонсо выступает за «Челси» с августа 2016 года. Статистику левого защитника можно изучить здесь.

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