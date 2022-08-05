Алонсо близок к переходу в «Барселону» из «Челси». Не хватает лишь разрешения Тухеля

Защитник Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону» из .

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что после покупки трансфер Алонсо из «Челси» в «Барсу» близок к осуществлению. Переговоры между клубами о переходе 31-летнего игрока идут хорошо.

Стороны уверены, что сделка будет закрыта. Сейчас клубы и игрок ждут разрешения на продажу Алонсо.

Условия личного контракта Маркос и согласовали еще несколько месяцев назад.

Алонсо выступает за «Челси» с августа 2016 года. Статистику левого защитника можно изучить здесь.