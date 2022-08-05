«Матч ТВ» получил около 4,4 млрд рублей от букмекеров за рекламу во время спортивных трансляций. 

получил около 4,4 млрд рублей от букмекеров за рекламу во время спортивных трансляций.

Канал выручил такую сумму по итогам проведенного аукциона, сообщает «РБ Спорт».

Самым крупным покупателем стал «Фонбет», который выкупил рекламу во время еврокубков и Бундеслиги за 2,4 млрд рублей. Из этой суммы за Лигу чемпионов букмекер отдал 1,2 миллиарда рублей.

«Лига ставок» приобрела второй по стоимости слот – Серию А – за сумму, превышающую 1,1 млрд рублей. Букмекер также приобрел несколько digital-пакетов.

Pari заплатила около 230 млн рублей за рекламу на каналах «Матч! Футбол 2» и «Матч! Футбол 3». БК «Бетсити» выкупила рекламу на «Матч! Футбол 1», потратив на это чуть больше, чем Pari за два слота.

Olimpbet приобрел рекламу в рамках UFC и лиги ВТБ за 430 млн рублей.