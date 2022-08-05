9 лет колонии для Бриттни Грайнер, «Барсе» нужно больше рычагов, Карпин и Мостовой бойкотируют друг друга, Аспиликуэта остался в «Челси» и другие новости

1. Приговор для Бриттни Грайнер: ее осудили на 9 лет колонии за контрабанду наркотиков, хотя прокурор просил для американской баскетболистки еще больше. Александр Тихонов назвал приговор правильным («пусть знают наших»), Вик Уайлд поддержал спортсменку, а Джо Байден призвал ее немедленно освободить. Спасет ее, похоже, только обмен заключенными.

2. «Челси» все же отомстил «Барсе» за Кунде – Аспиликуэта остается в Лондоне еще на два года, несмотря на огромное желание Хави видеть его в Каталонии. Также «синим» предложили подписать де Йонга, Депая и Обамеянга.

3. Габонец, к слову, не прочь перебраться в «Челси», а подтолкнуть «Барселону» к продаже форварда может рост его зарплаты. Возможно, его уход и станет четвертым рычагом для «Барсы»? Трех клубу определенно не хватит, к тому же зарплатную ведомость нужно снизить с 560 до 400 млн евро.

4. Александр Мостовой получил долгожданную должность, возглавив клуб Медиалиги AMC Fight Nights. Валерия Карпина карьерный рост экс-одноклубника не впечатлил, Мостовой в ответ заявил, что ему и Карпин, и «Ростов» тоже не интересны.

5. Роналду не востребован на трансферном рынке: запрос по нему делал только клуб из Саудовской Аравии. Есть мнение, что даже игроки «МЮ» уже не хотят видеть португальца в команде.

6. Федотов признан лучшим тренером Мир РПЛ в июле, хотя эксперты лиги выбрали Абаскаля. Уткина признали игроком месяца, при этом болельщики выбрали Промеса.

7. Трансферы. ЦСКА взял защитника «Интернасьонала» Мойзеса в аренду с правом выкупа, «ПСЖ» купил Саншеша за 15 млн евро, воспитанник «Барсы» Пуч улетел играть в США. «МЮ» хочет купить Беллингема или Райса в случае срыва трансфера де Йонга, «Аталанта» согласна лишь на продажу Миранчука и против аренды.

8. Тутберидзе поделилась видео с тренировки в «Хрустальном», хотя днем ранее «Матч ТВ» писал, что она улетела в США.

9. «Фиорентина» может не включить Кокорина в заявку на сезон, если он не уйдет. Каррера верит, что Саша еще может заиграть в Италии.

10. Стиль дня. «Калуга» выпустила 4 комплекта формы из переработанного пластика – «Огонь», «Землю», «Воздух» и «Воду».

11. Правозащитная организация «Три хиджаба» призвала отстранять от футбола заподозренных в изнасиловании игроков АПЛ.

12. У «МЮ» будет новый титульный спонсор в 2026 году – TeamViewer не будет продлевать контракт на 47 млн фунтов в год.

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