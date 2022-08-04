«МЮ» хочет купить Беллингема или Райса в случае срыва трансфера де Йонга. Их не подписать этим летом

У есть альтернативы на случай срыва трансфера Френки де Йонга из «Барсы».

В случае, если договориться о переходе 25-летнего полузащитника не получится, манчестерский клуб попробует подписать («Вест Хэм») или («Боруссия» Дортмунд). Однако, как пишет The Athletic, ни одного из этих игроков «Манчестер Юнайтед» не сможет купить этим летом.

Интерес к обоим игрокам проявляют европейские топ-клубы. В частности, «Челси» хочет подписать Райса, а Беллингема связывали с «Реалом» и «Ливерпулем».

Несмотря на наличие альтернативных вариантов, де Йонг остается главной целью «Манчестер Юнайтед».

Контракт Райса с «Вест Хэмом» действует до лета 2024 года, и клуб может активировать опцию его продления еще на сезон. Соглашение Беллингема с «Боруссией» рассчитано до 2025 года.

«Челси» включился в борьбу за Де Йонга. Но Френки не уйдет, пока «Барса» не вернет ему 20 млн евро