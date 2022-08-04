Сарри о Роналду в «Юве»: «Мне нравится, когда каждый ставит себя на службу команде, но чемпиона с такими показателями нелегко убедить измениться»

жалеет, что не поработал с молодым .

Тренер работал с португальским форвардом в с 2019 по 2020 год.

«Я жалею, что не тренировал его, когда он был молодым. Когда он играл в моем «Ювентусе», он уже был мировой звездой.

При мне он забил 33 гола в Серии А (Роналду забил 31 гол в чемпионате при Сарри – прим. Sports.ru). Мне нравится стиль футбола, при котором каждый ставит себя на службу команде. Но чемпиона с такими показателями нелегко убедить измениться», – сказал Сарри в интервью Corriere dello Sport.