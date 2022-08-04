Джо Байден – о приговоре Грайнер: «Это неприемлемо. Призываю Россию немедленно освободить Бриттни»

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу приговора Химкинского суда двукратной олимпийской чемпионке .

Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Сегодня гражданка США Бриттни Гринер получила тюремный срок. Это является еще одним напоминанием о том, о чем мир уже знал: Россия неправомерно удерживает Бриттни. Это неприемлемо. Я призываю Россию немедленно освободить Грайнер, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде.

Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана домой в целости и сохранности как можно скорее», – говорится в официальном заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

Администрация Байдена ранее предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России. Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы