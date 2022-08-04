Александр Тихонов – о приговоре Грайнер: «Правильно наказали, пусть знают наших»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался по поводу приговора Химкинского суда двукратной олимпийской чемпионке Бриттни Грайнер.

Грайнер признана виновной в контрабанде наркотиков и получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Если все доказано, то и приговор по делу.

Не знаю, собираются ли менять ее на кого-то из российских заключенных. Может быть, ее на яхту обменять? Их там сотни.

У нас в законе все прописано про наркотики. Правильно наказали, пусть знают наших», – сказал Тихонов.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. 

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

Администрация президента США Джо Байдена ранее предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России. Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием.

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