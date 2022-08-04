«Калуга» выпустила 4 комплекта формы из переработанного пластика – «Огонь», «Землю», «Воздух» и «Воду» – чтобы привлечь внимание к проблемам экологии

«Калуга» выпустила четыре комплекта формы, чтобы подчеркнуть мировые проблемы с экологией.

«Название проекта «Пятый элемент» возникло на фоне необходимости подчеркнуть глобальные проблемы с экологией. Основа проекта – выпуск четырех игровых комплектов формы из переработанного пластика.

Каждый комплект игровой формы представляет собой одну из стихий. Так как основные цвета клуба – синий и белый, то сразу же возникла аналогия с водой и воздухом, а затем появилась идея добавить еще две стихии – огонь и землю.

Узоры на синей футболке напоминают блики солнца на поверхности воды, зеленый паттерн – изображение контурных карт, черно-красная футболка создает иллюзию вулканической магмы, а паттерн на белом комплекте символизирует порывы ветра.​

Сейчас тема экологии крайне важна. Нашей целью стало рассказать об этом через форму, а также другие необычные и непривычные для нас истории, будь то прочитанный комикс, купленная игровая майка, выброшенная бутылка в урну или приобретение многоразовых стаканов, вместо пластиковых. Если ты сделал что-то полезное для природы и вспомнил «Пятый элемент», значит это не просто футбольная форма», – говорится в сообщении клуба лиги.

Фото: https://vk.com