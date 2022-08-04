TeamViewer не будет продлевать c «МЮ» контракт на 47 млн фунтов в год. C 2026-го у клуба сменится титульный спонсор

придется искать нового титульного спонсора.

Как передает Daily Mail, немецкий производитель программного обеспечения TeamViewer принял решение не продлевать контракт, заключенный в марте 2021 года сроком на пять лет. Таким образом, в 2026 году сотрудничество прекратится.

«МЮ» получает от партнеров 47 млн фунтов в год, общая сумма соглашения – 235 млн фунтов.

Утверждается, что за время действия договора стоимость акций TeamViewer упала на 80%, и одной из причин является именно эта сделка.

«Международная известность бренда благодаря сотрудничеству возросла. Однако компания приняла решение пересмотреть свою долгосрочную маркетинговую стратегию в свете текущей макроэкономической ситуации», – сказано в заявлении TeamViewer.