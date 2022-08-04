Хави очень хочет, чтобы «Барса» подписала Аспиликуэту. Клуб может дать более 3 млн евро

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Хави очень хочет видеть в «Барселоне» защитника «Челси» Сесара Аспиликуэту.

Mundo Deportivo пишет, что сейчас переход испанца – приоритет «Барселоны» и ее главного тренера Хави. Клуб привлекает универсальность этого футболиста: он может играть не только на правом фланге обороны, но и на позиции левого и центрального защитника. Кроме того, «Барса» считает преимуществом Аспиликуэты его большой опыт игры на европейском уровне.

Хави и директору «Барселоны» Матеу Алемани очень нравятся игровые и человеческие качества Аспиликуэты. Сесар знает, а потом хочет перейти из «Челси» в «Барселону» и настаивает на этом уже несколько месяцев.

Каталонский клуб уже делал предложение о трансфере защитника, которому в конце августа исполнится 33 года. «Барса» была готова заплатить 3 млн евро за него, однако сейчас клуб может приложить усилия и увеличить предложение, чтобы заполучить игрока.

Ранее сообщалось, что совладелец «Челси» Тодд Боэли блокирует трансфер Аспиликуэты в «Барселону».

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