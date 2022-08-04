Обамеянг заинтересован в переходе в «Челси» из «Барселоны»

«Челси» интересен нападающий «Барселоны» .

Ранее стало известно, что лондонский клуб общался с представителями 33-летнего форварда, но еще не делал предложений о трансфере.

Журналист The Telegraph Мэтт Лоу подтверждает сведения об интересе «синих» к габонцу и пишет, что самому Обамеянгу вариант с переходом в тоже был бы интересен.

Экс-форвард «Арсенала» присоединился к «Барселоне» в январе этого года. За 23 матча в составе клуба он забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.

Полную статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.