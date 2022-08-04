Губерниев предложил назначить Зарему президентом «Спартака»: «Почему бы прекрасной женщине, как Тэтчер и Меркель, не порулить не страной, а «Спартаком»?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Ангела Меркель Матч ТВ Зарема Салихова Футбол

Дмитрий Губерниев предложил назначить президентом «Спартака» Зарему Салихову.

Ранее появлялась информация, согласно которой президент «Спартака» Леонид Федун, супругой которого является Салихова, может покинуть свой пост.

«Я не знаю, почему вы смеетесь. Я считаю, что если возникнет смена состава, то почему бы прекрасной женщине, как Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель, не порулить не страной, а «Спартаком»?

А что тут такого? Я за Зарему, кроме шуток. Она молодец», – заявил комментатор в эфире «Матч ТВ».

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