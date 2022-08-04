Губерниев предложил назначить Зарему президентом «Спартака»: «Почему бы прекрасной женщине, как Тэтчер и Меркель, не порулить не страной, а «Спартаком»?»

предложил назначить президентом .

Ранее появлялась информация, согласно которой президент «Спартака» Леонид Федун, супругой которого является Салихова, может покинуть свой пост.

«Я не знаю, почему вы смеетесь. Я считаю, что если возникнет смена состава, то почему бы прекрасной женщине, как Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель, не порулить не страной, а «Спартаком»?

А что тут такого? Я за Зарему, кроме шуток. Она молодец», – заявил комментатор в эфире .

Зарема о возможном уходе Федуна: «Дай повод, Червиченко назначат президентом, Лозу посадят в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а Мостового – тренером»

Федун уходит? Вместо него Хачатурянц? Главное о возможных переменах в «Спартаке»