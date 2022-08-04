Роналду вряд ли уйдет из «МЮ» этим летом. Запрос по нему делал только клуб из Саудовской Аравии

Криштиану Роналду вряд ли уйдет из «Манчестер Юнайтед» по ходу этого трансферного окна.
Как пишет The Athletic, уход 37-летнего форварда из манчестерского клуба этим летом маловероятен.
Источники оценивают полноценное участие Роналду в открытой тренировке «Манчестер Юнайтед», которая состоялась во вторник, как показательное.
Круг потенциальных покупателей Роналду узок – «Манчестер Юнайтед» получил конкретный запрос по нему только от неназванного клуба из Саудовской Аравии.
Публично «Юнайтед» придерживался позиции, согласно которой Роналду не продается, однако, как сообщается, в клубе превалировало иное мнение. Теперь же Эрику тен Хагу, скорее всего, придется встраивать португальца, пропустившего большую часть предсезонной подготовки, в игру команды.
Частично нежелание продавать Роналду мотивируется тем, что клуб не уверен в силе имеющихся нападающих. «МЮ» сомневается, что Антони Марсьяль сможет стабильно играть на протяжении всего сезона.