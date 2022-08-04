Роналду вряд ли уйдет из «МЮ» этим летом. Запрос по нему делал только клуб из Саудовской Аравии

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Криштиану Роналду вряд ли уйдет из «Манчестер Юнайтед» по ходу этого трансферного окна.

Как пишет The Athletic, уход 37-летнего форварда из манчестерского клуба этим летом маловероятен.

Источники оценивают полноценное участие Роналду в открытой тренировке «Манчестер Юнайтед», которая состоялась во вторник, как показательное.

Круг потенциальных покупателей Роналду узок – «Манчестер Юнайтед» получил конкретный запрос по нему только от неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Публично «Юнайтед» придерживался позиции, согласно которой Роналду не продается, однако, как сообщается, в клубе превалировало иное мнение. Теперь же Эрику тен Хагу, скорее всего, придется встраивать португальца, пропустившего большую часть предсезонной подготовки, в игру команды.

Частично нежелание продавать Роналду мотивируется тем, что клуб не уверен в силе имеющихся нападающих. «МЮ» сомневается, что Антони Марсьяль сможет стабильно играть на протяжении всего сезона.

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