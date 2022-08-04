Вик Уайлд о приговоре Бриттни Грайнер: «Это нелепо. Считаю, что ее должны были отправить домой как можно скорее»

Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион назвал нелепым приговор американской баскетболистке .

Спортсменка признана виновной в контрабанде наркотиков. Она получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Это нелепо. Я считаю, что ее должны были отправить домой как можно скорее. Хуже всего от этого Бриттни и ее семье.

Что касается России, это заставляет нас выглядеть плохими и мелочными в глазах остального мира. Как будто нам не хватает негатива», – сказал Уайлд, выступавший за США до 2011 года.

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков