Вик Уайлд о приговоре Бриттни Грайнер: «Это нелепо. Считаю, что ее должны были отправить домой как можно скорее»

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Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд назвал нелепым приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

Спортсменка признана виновной в контрабанде наркотиков. Она получила 9 лет колонии, а также штраф 1 миллион рублей.

«Это нелепо. Я считаю, что ее должны были отправить домой как можно скорее. Хуже всего от этого Бриттни и ее семье.

Что касается России, это заставляет нас выглядеть плохими и мелочными в глазах остального мира. Как будто нам не хватает негатива», – сказал Уайлд, выступавший за США до 2011 года.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. 

Суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков

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