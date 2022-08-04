«Фиорентина» может не включить Кокорина в заявку на сезон, если он не уйдет. Форвард тренируется один

по-прежнему тренируется индивидуально.

В данный момент «Фиорентина» находится на втором предсезонном сборе в Австрии, но Кокорин тренируется индивидуально во Флоренции, как и вратарь , сообщает FirenzeViola.it.

Россиянин ожидает решения «Фиорентины» по его контракту. Сообщалось, что клуб хочет расторгнуть договор с форвардом и предлагает ему за это 2 млн евро.

По информации «РБ Спорт», Кокорин вряд ли еще раз сыграет за «Фиорентину» в официальном матче, так как Александр занимает в заявке место игрока без паспорта страны-члена Евросоюза.

«Невозможно представить, чтобы Кокорин остался в команде на этот сезон. Велика вероятность, что даже если он не уйдет, просто не включит его в заявку», – сообщил итальянский источник.