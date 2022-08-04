Джейми Каррагер: «Роналду не нужен никому в Европе, он уже не тот. Не уверен, что игроки «МЮ» хотят видеть его в команде»

оценил положение форварда «Манчестер Юнайтед» .

«Я всегда считал, что это странный трансфер. Мне всегда казалось, что такой момент придет, даже если Роналду и играл хорошо раньше. С ним подписали контракт на два года с опцией продления, и я не мог в это поверить, ведь он же никогда не согласится быть второй скрипкой ни для кого. Но на определенном этапе карьеры стоит понимать, что ты уже не тот. Карьера Роналду получилась более длинной, потому что он очень профессионален.

Но Роналду 37 лет, в этом сезоне ему будет 38. Он уже не тот. Это по-прежнему отличный бомбардир, но он уже не тот, что раньше. Могу ошибаться, но ни один клуб Европы сейчас не хочет его подписать. Сейчас все выглядит так, будет «МЮ» не сможет избавиться от Роналду, так как никто в Европе не хочет его.

Думаю, если спросить у тен Хага, то он скажет, что Роналду ему не нужен. И я не совсем уверен, что игроки хотели бы видеть Криштиану в команде сейчас», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» для Sky Sports.

Почему Роналду никто не подписывает? Три пугающих графика