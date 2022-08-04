Суд приговорил американскую баскетболистку Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков

Химкинский суд Подмосковья признал американскую баскетболистку виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

Об этом сообщает РИА Новости.

Грайнер приговорена к 9 годам колонии со штрафом 1 миллион рублей.

В прениях сторон прокурор просил назначить Грайнер 9,5 лет колонии общего режима и 1 миллион рублей штрафа. По его оценке, смягчающих или отягчающих обстоятельств в деле нет.

Защита в своем выступлении указывала, что экспертиза вещества была проведена с нарушением, о чем свидетельствует рецензия допрошенного в суде кандидата химических наук.

Адвокат Мария Благоволина просила суд оправдать спортсменку, а в случае обвинительного приговора назначить наказание ниже низшего предела и условно.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

Администрация президента США Джо Байдена ранее предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России. Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы