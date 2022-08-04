Подтолкнуть «Барсу» к продаже Обамеянга «Челси» может рост зарплаты форварда в этом сезоне

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«Барселона» может продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга по экономическим причинам.

Как информирует The Telegraph, каталонцы в этом сезоне должны повысить габонцу зарплату, поскольку ранее он пошел на значительные жертвы ради подписания контракта с клубом.

На данный момент финансовая ситуация в «блаугране» такова, что ей нужно постараться избавиться от ряда высокооплачиваемых футболистов, чтобы зарегистрировать новичков, и продажа Обамеянга может облегчить ей задачу.

Прописанные в контракте форварда отступные равны 100 млн евро, однако «Барселона» вряд ли потребует за него значительную сумму.

Ранее стало известно, что приобрести экс-игрока «Арсенала» хочет «Челси». Со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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