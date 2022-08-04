«Барсе» нужно с 560 до 400 млн евро снизить ведомость зарплат. Клуб намерен лишить тех, кто не хочет уходить, игровых номеров

«Барселона» собирается лишить игровых номеров тех, на кого не рассчитывает.

Сейчас Хави работает с 33 футболистами, а на матчи можно зарегистрировать лишь 25 игроков. На данный момент столкнулась с проблемой переполненности заявки, которая может стать еще более острой, если клубу удастся подписать Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо из «Челси».

В мае Хави назвал список игроков, на которых не рассчитывает. Из них покинуть «Барселону» согласились лишь Клеман Лангле, ушедший в аренду в «Тоттенхэм», Рики Пуч, который близок к трансферу в «Лос-Анджелес Гэлакси», и Оскар Мингеса, переходящий в «Сельту». Остальные игроки решили остаться в «Барселоне», так как другие работодатели не готовы повторить зарплату, которую футболисты получают в каталонском клубе.

По данным As, «Барселона» предупредила игроков, не желающих уходить, о том, что их лишат номеров в случае, если они останутся в клубе.

Кроме того, «Барсе» срочно нужно снизить зарплатную ведомость на 160 млн евро – с 560 до 400 млн. Такую цель поставил экономический департамент клуба.