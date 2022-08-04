«Барсе» нужно с 560 до 400 млн евро снизить ведомость зарплат. Клуб намерен лишить тех, кто не хочет уходить, игровых номеров

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«Барселона» собирается лишить игровых номеров тех, на кого не рассчитывает.

Сейчас Хави работает с 33 футболистами, а на матчи Ла Лиги можно зарегистрировать лишь 25 игроков. На данный момент «Барселона» столкнулась с проблемой переполненности заявки, которая может стать еще более острой, если клубу удастся подписать Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо из «Челси».

В мае Хави назвал список игроков, на которых не рассчитывает. Из них покинуть «Барселону» согласились лишь Клеман Лангле, ушедший в аренду в «Тоттенхэм», Рики Пуч, который близок к трансферу в «Лос-Анджелес Гэлакси», и Оскар Мингеса, переходящий в «Сельту». Остальные игроки решили остаться в «Барселоне», так как другие работодатели не готовы повторить зарплату, которую футболисты получают в каталонском клубе.

По данным As, «Барселона» предупредила игроков, не желающих уходить, о том, что их лишат номеров в случае, если они останутся в клубе.

Кроме того, «Барсе» срочно нужно снизить зарплатную ведомость на 160 млн евро – с 560 до 400 млн. Такую цель поставил экономический департамент клуба.

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