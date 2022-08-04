«Барселоне» не хватит активации трех рычагов для регистрации всех новичков

пока не дает «Барселоне» возможность зарегистрировать новичков.

Активация трех экономических рычагов не позволит «Барселоне» зарегистрировать Франка Кессиэ, Андреаса Кристенсена, Роберта Левандовского, Рафинью Диаса и Жюля Кунде, перешедших в клуб из других команд, и , подписавших новые контракты с «Барсой», и с Рональдом Араухо, продливших действующие соглашения.

Это связано с различной трактовкой доходов «Барселоной» и департаментом экономического контроля Ла Лиги.

В финансовом отчете указала, что благодаря продаже 25% телеправ компании Sixth Street на ближайшие 25 лет (первые два экономических рычага) добилась прироста капитала на 667 млн евро, хотя отметила, что напрямую компания Sixth Street вложила в клуб 517 млн евро.

Правила финансового контроля Ла Лиги указывают, что важны лишь полученные клубами деньги. Поэтому лига учла только 517 млн евро. Таким образом, разница составила 150 млн евро.

«Барселона» ожидала такой реакции от Ла Лиги, а потому продала 24,5% акций компании Barça Studios за 100 млн евро. Однако за счет этой продажи разница в отчете не была покрыта полностью, поэтому в качестве четвертого рычага «Барса», скорее всего, продаст еще 25% акций Barça Studios. Этот шаг уже одобрен сосьос.

Активации трех экономических рычагов точно не хватит для регистрации новых футболистов. Только при доходе в 617 млн евро от продажи активов и игроков, а также от сокращения зарплат «Барса» сможет зарегистрировать перечисленных выше новичков.

«Барселона» дергает за экономические рычаги: что это такое и сколько принесло денег?