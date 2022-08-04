«Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой до 2024 года: «Мы в восторге от капитана»

«Челси» опубликовал заявление о продлении контракта с защитником Сесаром Аспиликуэтой.
Новое соглашение с испанцем, представляющим клуб с 2012 года, рассчитано на ближайшие два сезона.
«Мы очень рады, что Сеcар останется в «Челси» еще минимум на два года. Мы в восторге от того, что наш капитан снова демонстрирует образцовую преданность и лидерские качества. Нам еще так много предстоит сделать вместе!» – отметил совладелец «Челси» Тодд Боэли.
Со статистикой выступлений Аспиликуэты можно ознакомиться здесь.