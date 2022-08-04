Правозащитная организация «Три хиджаба» призвала отстранять от футбола заподозренных в изнасиловании игроков АПЛ

Правозащитница призвала немедленно отстранять от футбола игроков АПЛ, заподозренных в изнасиловании.

Ранее АПЛ обязала всех игроков и персонал пройти обучение в области культуры согласия на секс.

Лига пошла на эту меру из-за участившихся случаев сексуального насилия со стороны выступающих в чемпионате футболистов. Например, в начале июля стало известно, что 29-летний игрок АПЛ был задержан полицией в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании девушки. В дальнейшем он был выпущен под залог.

Несмотря на то, что обучение культуре согласия было введено в АПЛ после консультации с правозащитниками, Шайста Азиз, директор организации «Три хиджаба», участвовавшей в консультациях, видит недоработки в этом решении.

«Мы рады видеть, что Премьер-лига приняла план действий, который мы предложили им и ассоциации Англии (FA) в открытом письме о необходимости безотлагательной борьбы с гендерным насилием в футболе. Это важный первый и давно назревший шаг в правильном направлении.

Однако нам нужна большая прозрачность в отношении того, как это новое правило будет применяться клубами Премьер-лиги. Важны детали, как и прозрачность и подотчетность. FA же продолжает вести себя непрозрачно, не в ногу со временем и пренебрежительно по отношению к нам. Мы призываем FA срочно заняться решением проблемы гендерного насилия в футболе», – заявила член Лейбористской партии.

Азиз призвала автоматически отстранять любого игрока, арестованного по подозрению в изнасиловании.

«Это непоследовательно и непостижимо, что в 2022 году возможна ситуация, когда известный футболист обвиняется в очень серьезных преступлениях, а его работодатель говорит: «Все в порядке, он может продолжать работать».

Это возмутительно и полностью противоречит сути нашего открытого письма», – заявила Азиз.