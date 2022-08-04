Прокурор запросил 9,5 года колонии для американской баскетболистки Грайнер

Прокурор в четверг запросил 9,5 года колонии для американской баскетболистки , которая была задержана в России и обвиняется в контрабанде гашишного масла.

Об этом сообщает РИА Новости из зала Химкинского суда, где проходят слушания по делу двукратной олимпийской чемпионки.

«Путем частичного сложения окончательно прошу назначить девять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей», – заявил государственный обвинитель в своем выступлении.

Центровая екатеринбургского УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Во время рассмотрения стало известно, что марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

Администрация президента США Джо Байдена ранее предложила обменять российского заключенного Виктора Бута на американцев Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России. Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием.

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