«Аталанта» согласна лишь на продажу Миранчука. Аренды не будет – клуб хочет усилиться на деньги от трансфера

Теги Аталанта Торино бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы РБ Лейпциг Джанлука Ди Марцио Алексей Миранчук Адемола Лукман Футбол

Переговоры об уходе Алексея Миранчука из «Аталанты» зашли в тупик.

Несмотря на появившуюся ранее информацию о связи между скорым трансфером полузащитника Адемолы Лукмана из «РБ Лейпциг» в «Аталанту» с уходом россиянина в «Торино», журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что приход 24-летнего игрока не разблокирует сделку по Миранчуку.

«Аталанта» не отпускает Алексея, так как считает его важным игроком, которого нужно не отдавать в аренду, а продавать. Деньги от продажи Миранчука клуб из Бергамо хочет потратить на дальнейшее усиление в ходе текущего трансферного окна.

«Торино» был уверен, что арендует Миранчука с правом выкупа за 12 млн евро. Теперь же, чтобы заполучить хавбека, туринскому клубу придется договариваться с «Аталантой» о его полноценном трансфере.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. За это время он принял участие в 56 матчах команды, забил 9 голов и отдал 7 передач.

Полную статистику 26-летнего атакующего полузащитника сборной России можно изучить по ссылке.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные