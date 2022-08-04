«Аталанта» согласна лишь на продажу Миранчука. Аренды не будет – клуб хочет усилиться на деньги от трансфера

Переговоры об уходе из «Аталанты» зашли в тупик.

Несмотря на появившуюся ранее информацию о связи между скорым трансфером полузащитника Адемолы Лукмана из «РБ Лейпциг» в «Аталанту» с уходом россиянина в «Торино», журналист сообщает, что приход 24-летнего игрока не разблокирует сделку по Миранчуку.

не отпускает Алексея, так как считает его важным игроком, которого нужно не отдавать в аренду, а продавать. Деньги от продажи Миранчука клуб из Бергамо хочет потратить на дальнейшее усиление в ходе текущего трансферного окна.

был уверен, что арендует Миранчука с правом выкупа за 12 млн евро. Теперь же, чтобы заполучить хавбека, туринскому клубу придется договариваться с «Аталантой» о его полноценном трансфере.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. За это время он принял участие в 56 матчах команды, забил 9 голов и отдал 7 передач.

Полную статистику 26-летнего атакующего полузащитника сборной России можно изучить по ссылке.