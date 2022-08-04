«Челси» предложили Депая, Обамеянга и де Йонга. Клуб еще не делал «Барсе» предложений по ним

предложили подписать трех игроков «Барселоны».

Журналист Низаар Кинселла в колонке для Evening Standard пишет, что лондонскому клубу предложили , Френки де Йонга и Пьера-Эмерика Обамеянга. Еще не известно, сделает ли «Челси» предложение о трансфере кого-либо из этих футболистов.

Обамеянг перешел в «Барселону» зимой, но задумался об уходе из клуба после трансфера Роберта Левандовского. У тренера «Челси» хорошие отношения с габонцем еще со времен их совместной работы в дортмундской «Боруссии».

Тухель доволен линией атаки «Челси» после подписания Рахима Стерлинга. Если клуб сделает предложение о переходе габонца, то это будет означать корректировку планов на летнее трансферное окно – изначально «Челси» хотел сконцентрироваться на усилении обороны.

Лондонский клуб попросил держать его в курсе всех событий вокруг Обамеянга, де Йонга и Депая.