Финансовые проблемы «Барсы», Россия потеряла полные квоты на ЧМ по фигурке, трансфер Миранчука заблокирован, чемпионат Турции впервые покажут в РФ и другие новости утра

1. «Барселона» активировала уже 3 экономических рычага, но этого все равно может не хватить для регистрации новичков. Клуб рассматривает разные варианты решения проблемы: просит Пике и Бускетса о новом снижении зарплат, а также изучает возможность продажи еще 25% акций Barça Studios за 100 млн евро. Еще каталонцы хотели взять кредит под залог будущих доходов от ТВ-прав в ЛЧ, но УЕФА отказал. При этом «Барса» планирует заработать 1,3 млрд евро за сезон-2022/23, а президент клуба Жоан Лапорта утверждает, что он не азартный игрок, а риски просчитаны.

2. Россия потеряла полные квоты на чемпионат мира по фигурному катанию – если спортсмены будут допущены, от страны сможет выступить один фигурист/пара в каждом виде. Квоты на Евро сохранились – по три в женском, мужском, парном катании и танцах на льду.

3. В России впервые покажут чемпионат Турции. Канал «Футбол» будет транслировать 4 игры в каждом туре.

4. Почти завершенный переход Алексея Миранчука в «Торино» из «Аталанты» под угрозой срыва – тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини заблокировал трансфер. Но надежда еще есть – трансфер Лукмана в «Аталанту» может разблокировать переход Миранчука.

5. «Барса» хотела дать взятку чиновнику УЕФА в 2020-м, чтобы союз строже следил за соблюдением финансового фэйр-плей «Ман Сити» и «ПСЖ», пишет в своей книге журналист Саймон Купер.

6. В 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова не смог обыграть азербайджанский «Карабах» (1:1), киевское «Динамо» дома победило австрийский «Штурм» (1:0), «Буде-Глимт» вратаря Никиты Хайкина разгромил «Жальгирис» (5:0).

7. Трансферные новости. «Динамо» купит защитника сборной Мексики Монтеса за 7+3 млн долларов, сделку с «Монтерреем» закроют на этой неделе. Экс-форвард «Спартака» Ларссон переходит в «Шальке». Урунов не хочет уходить из «Спартака» из-за высокой зарплаты, он получает 50 тысяч евро в месяц.

«Челси» согласовал трансфер Кукурельи за 50+ млн фунтов с «Брайтоном». «Ницца» объявила о трансфере Шмейхеля из «Лестера» за 1 млн фунтов без учета бонусов. Мертенс не перейдет в «Ювентус» из уважения к «Наполи», ему давали 10 млн евро за 2 года. Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал Зиеша, в клубе не разделяют его интереса к игроку «Челси». «Барселона» либо снизит зарплату Пьяничу, либо расторгнет с ним контракт. «Барса» не удовлетворена трансферной кампанией и очень хочет подписать Бернарду Силву.

8. Абаскаль, Семак, Федотов, Карпин и Василенко претендуют на приз лучшему тренеру июля в Мир РПЛ, Промес, Смолов, Акинфеев, Сперцян и Уткин – на звание лучшего игрока.

9. КХЛ будет получать около 1,5 млрд рублей в год от «Фонбета» за титульное спонсорство. Общая сумма сделки – от 3,9 до 4,5 млрд рублей.

10. Глава WADA призвал профессиональные спортивные лиги США подписать Всемирный антидопинговый кодекс.

11. Полуавтоматическая система определения офсайда будет использоваться в еврокубках с этого сезона: ее применят на групповом этапе ЛЧ и в матче за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом» (главный судья – Майкл Оливер).

12. Курсы по культуре согласия на секс станут обязательными для всех игроков и персонала клубов АПЛ.

13. Игроки АПЛ не будут преклонять колено перед всеми матчами – только перед некоторыми особенными.

14. Этери Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США, сообщает «Матч ТВ».

15. Блогера и основателя «Сахалинца» Литвина дисквалифицировали на 1,5 года и оштрафовали на 300 тысяч за нападение на судью.

16. Конор Макгрегор дебютирует в кино. Он сыграет в «Доме у дороги» с Джейком Джилленхолом.

Цитаты дня.

Джо Роган про арест Грайнер: «У нас в Америке есть люди, которых сажают за марихуану, и они сидят взаперти годами. Так в чем отличие?»

Тен Хаг об уходе Роналду с матча против «Райо»: «Это неприемлемо. Мы команда, все должны оставаться до самого конца»

Назаров о Гашеке: «Назвал бы его чешским… редиской. Фуфел в России зарабатывал неплохие деньги. А дома начал нашу страну поливать»

«Да кто, #####, такой этот Мане? Мы хорошо играли с «Баварией» даже тогда, когда был Левандовски». Президент «Айнтрахта» о матче 1-го тура

Футболист-гей Мартин о ЧМ-2022: «Правительство Катара не желает поддерживать ЛГБТ. Фанаты-геи чувствуют себя некомфортно из-за этого»

Алина Загитова: «Я уже второй год участвую в конгрессе татар, очень радостно как-то поучаствовать в республике Татарстан»

Зарема о платном обращении в ЭСК: «Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой?»