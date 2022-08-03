Футболист-гей Мартин о ЧМ-2022: «Правительство Катара не желает поддерживать ЛГБТ. Фанаты-геи чувствуют себя некомфортно из-за этого»

Футболист-гей Коллин Мартин выразил опасения за безопасность ЛГБТ-фанатов на в Катаре.

«Мы должны признать, что фанаты чувствуют себя некомфортно и сначала выслушать их. Это не просто пустые слова.

Есть причина, по которой они не чувствуют себя в безопасности. И это потому, что правительство [Катара] ясно дало понять, что оно не желает поддерживать людей нетрадиционной ориентации на базовом уровне. У этого есть последствия, из-за которых фанаты-геи не чувствуют себя комфортно, поддерживая свои команды.

Если бы я был на месте , и был бы кто-то, кто пытается поддержать эту прекрасную игру, но не чувствует себя комфортно на стадионах, это было бы проблемой для меня. Если в основе вопрос сексуальной ориентации, расы или гендера, необходимо проделать определенную работу, и нужно сделать так, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно, приходя на стадион.

Но реальность такова, что мы увидим, как фанаты-геи поедут в Катар, и я надеюсь, что они действительно будут чувствовать себя в безопасности, и я надеюсь, что им будет комфортно выражать себя. Я надеюсь, что они смогут прийти на стадионы и поддержать свои команды», – сказал полузащитник «Сан-Диего».