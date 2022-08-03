Джо Роган про арест Грайнер: «У нас в Америке есть люди, которых сажают за марихуану, и они сидят взаперти годами. Так в чем отличие?»

Комментатор UFC Джо Роган высказался насчет ареста американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Люди продолжают сходить с ума по этому поводу. Они говорят: «Россия должна ее отпустить». У нас в Америке есть люди, которых сажают за марихуану, и они сидят взаперти годами. Так в чем отличие?

Они не так хорошо забрасывают мяч в сетку? В этом все дело? Они не хороши в том, что нам нравится смотреть, и поэтому их не нужно выпускать?

Когда мы говорим об ужасном тюремном заключении Бриттни Грайнер в России, мы должны помнить, что в Америке за каннабис сидят десятки тысяч человек. Никто не должен сидеть в тюрьме за траву», – считает Роган.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

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