«Барселона» планирует заработать 1,3 млрд евро за сезон-2022/23. Ожидаемые расходы на зарплаты – 620 млн

«Барселона» в течение сезона-2022/23 планирует заработать 1,3 млрд евро.

Как передает Diario Sport, совет директоров подготовил экономический прогноз, в соответствии с которым передача еще 15% телевизионных прав компании Sixth Street принесет 400 млн евро, продажа 24,5% акций Barça Studios организации Socios.com – 100 млн евро.

Еще 800 млн евро должны поступить в результате обычной деятельности клуба.

Прогноз по расходам на сезон – 900 млн евро, из которых 620 пойдут на выплаты зарплат игрокам и сотрудникам.

Таким образом, каталонцы ожидают прибыль в размере 400 млн евро по итогам сезона.

«Барселона» дергает за «экономические рычаги»: что это такое и сколько принесло денег?