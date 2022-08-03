Россия потеряла полные квоты на чемпионат мира по фигурному катанию, квоты на Евро сохранились

Теги сборная России ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал количество квот по странам на чемпионат Европы и чемпионат мира по фигурному катанию сезона-2022/23. 

Сборная России сохранила по три квоты в женском, мужском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они будут использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

На чемпионате мира и юниорском чемпионате мира Россия потеряла максимальную квоту. Если спортсмены будут допущены, от страны сможет выступить один фигурист/пара в каждом виде. 

Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований 1 марта из-за ситуации на Украине.

Представители России не выступали на чемпионате мира и ЮЧМ в 2022 году. На чемпионате Европы, который проходил в январе этого года, россияне присутствовали.

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