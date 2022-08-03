Россия потеряла полные квоты на чемпионат мира по фигурному катанию, квоты на Евро сохранились

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал количество квот по странам на чемпионат Европы и чемпионат мира по фигурному катанию сезона-2022/23.
Сборная России сохранила по три квоты в женском, мужском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они будут использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.
На чемпионате мира и юниорском чемпионате мира Россия потеряла максимальную квоту. Если спортсмены будут допущены, от страны сможет выступить один фигурист/пара в каждом виде.
Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований 1 марта из-за ситуации на Украине.
Представители России не выступали на чемпионате мира и ЮЧМ в 2022 году. На чемпионате Европы, который проходил в январе этого года, россияне присутствовали.
Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?