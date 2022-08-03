Алина Загитова: «Я уже второй год участвую в конгрессе татар, очень радостно как-то поучаствовать в республике Татарстан»

Олимпийская чемпионка поделилась впечатлением от участия во Всемирном конгрессе татар.

«Я уже второй год участвую в конгрессе, очень радостно приезжать сюда как-то поучаствовать в республике Татарстан, что-то свое внести. Для каждого человека важно и ценно свое происхождение. И для меня Казань, Татарстан – маленькая родина.

Тут мы обсуждали очень важные темы, важные вопросы затрагивали. В частности для меня вопрос – как-то развить спорт в республике и дать возможность детям, юношам развиться в спорте и достичь немаленьких успехов.

Думаю, все делается правильно, работа идет. Мы разговаривали с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым) на эту тему, уже затрагивали, что нужно сделать, чтобы еще лучше развивать спорт в республике.

Я давала благотворительный мастер-класс в олимпийской школе и могу сказать, что потенциал у всех есть довольно-таки неплохой, только надо подобрать правильное решение, чтобы спорт развился и были новые чемпионы», – сказала Загитова.