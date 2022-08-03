«Барса» хотела дать взятку чиновнику УЕФА в 2020-м, чтобы союз строже следил за соблюдением ФФП «Ман Сити» и «ПСЖ» (Саймон Купер)

пыталась инициировать расследование деятельности и «Манчестер Сити».

Как отмечает в своей книге журналист Financial Times Саймон Купер, в феврале 2020 года один из чиновников УЕФА обедал с представителем «Барселоны», и последний пожаловался на недостаточно строгое отношение к соблюдению правил финансового фэйр-плей, когда дело касается клубов, связанных с государствами.

Из-за этого, по словам сотрудника «блауграны», команде сложно было конкурировать в экономическом плане с «ПСЖ» и .

В какой-то момент сотрудник «Барселоны» даже спросил, нет ли кого-нибудь в отделе, занимающемся фэйр-плей, кому можно было бы заплатить. Чиновник понял это так, будто каталонцы готовы дать взятку.

В УЕФА в ответ на запрос The Athletic отметили, что ничего не знают ни об этой встрече, ни о подобных запросах.