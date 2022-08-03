«Барселона» не закончила работу на трансферном рынке в это межсезонье.
Целью каталонского остается атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.
Летом боссы сине-гранатовых поставили основной целью подписать Роберта Левандовского, Жюля Кунде и Бернарду. Первые двое уже перешли в «Барсу».
Отмечается, что на данный момент в «Барселоне» не удовлетворены трансферной кампанией, клуб намерен приобрести и Силву, который также заинтересован в этом трансфере.
Однако для осуществления сделки каталонцам необходимо продать полузащитника Френки де Йонга, который покидать команду не хочет.