«Барса» не удовлетворена трансферной кампанией и очень хочет подписать Бернарду Силву

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«Барселона» не закончила работу на трансферном рынке в это межсезонье.

Целью каталонского остается атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

Летом боссы сине-гранатовых поставили основной целью подписать Роберта Левандовского, Жюля Кунде и Бернарду. Первые двое уже перешли в «Барсу».

Отмечается, что на данный момент в «Барселоне» не удовлетворены трансферной кампанией, клуб намерен приобрести и Силву, который также заинтересован в этом трансфере.

Однако для осуществления сделки каталонцам необходимо продать полузащитника Френки де Йонга, который покидать команду не хочет.

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