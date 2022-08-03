не закончила работу на трансферном рынке в это межсезонье.

Целью каталонского остается атакующий полузащитник .

Летом боссы сине-гранатовых поставили основной целью подписать Роберта Левандовского, и Бернарду. Первые двое уже перешли в «Барсу».

Отмечается, что на данный момент в «Барселоне» не удовлетворены трансферной кампанией, клуб намерен приобрести и Силву, который также заинтересован в этом трансфере.

Однако для осуществления сделки каталонцам необходимо продать полузащитника Френки де Йонга, который покидать команду не хочет.