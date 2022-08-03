Игроки АПЛ не будут преклонять колено перед всеми матчами – только перед некоторыми особенными

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Английская Премьер-лига отказалась от преклонения колена игроками перед всеми матчами.

Капитаны команд АПЛ перед стартом сезона заверили лигу, что продолжат участвовать в различных акциях и кампаниях по борьбе с расизмом и дискриминацией.

Тем не менее в следующем розыгрыше чемпионата футболисты будут преклонять колено только перед определенными матчами.

В частности, речь идет о стартовых играх сезона, матчах в Boxing Day, которые пройдут сразу после ЧМ-2022, а также в турах, которые пройдут в октябре и марте и будут посвящены кампании по борьбе с расизмом.

Ранее стало известно, что игроки АПЛ отказались от преклонения колена перед каждой игрой из-за опасений, что акция потеряла значение.

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